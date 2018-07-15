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Глушаков и Комбаров изобразили Блана и Бартеза. Фото


Хавбек "Спартака"  Денис Глушаков и защитник красно-белых Дмитрий Комбаров изобразили экс-футболистов сборной Франции  Лорана Блана и Фабьена Бартеза, ставших чемпионами мира в 1998 году.

Самый памятный финал - ЧМ-1998, Франция - Бразилия! Это перевернуло мое мнение о футболе!
2 место сразу же отдаю сегодняшнему финалу в "Лужниках". Так как он в России! - написал Глушаков в своем Инстаграме. 

 

Самый памятный финал ЧМ-1998, Франция-Бразилия! Это перевернуло мое мнение о футболе! 2 место сразу же отдаю сегодняшнему финалу в "Лужниках". Так как он в России! #финал#final #worldcup #russia2018 #москва #лужники #стадион #россия #футбол #праздник #закрытие #франция #хорватия #чм2018 #россия2018#финал#final #worldcup #russia2018 #москва #лужники #стадион #россия #футбол #праздник #закрытие #франция #хорватия #чм2018 #россия2018 #worldcup2018 #france#worldcuprussia #чемпионатмира2018 #luzhniki #luzhnikistadium #repost #respect #глушаков#фифа #fifa #fifaworldcup2018

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 15 Июл 2018 в 7:39 PDT

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