Глушаков и Комбаров изобразили Блана и Бартеза. Фото

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков и защитник красно-белых Дмитрий Комбаров изобразили экс-футболистов сборной Франции Лорана Блана и Фабьена Бартеза, ставших чемпионами мира в 1998 году.

- Самый памятный финал - ЧМ-1998, Франция - Бразилия! Это перевернуло мое мнение о футболе!

2 место сразу же отдаю сегодняшнему финалу в "Лужниках". Так как он в России! - написал Глушаков в своем Инстаграме.

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