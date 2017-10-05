Главный трофей ЧМ-2018 внепланово привезли в Пензу

Тур кубка чемпионата мира в четверг сделал на несколько часов внеплановую остановку в Пензе, информирует ТАСС. Главный трофей мирового первенства в правительстве региона представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пенза станет тренировочной базой одной из команд - участниц турнира. Именно благодаря этому удалось убедить организаторов привезти главный футбольный трофей в этот город. Маршрут тура кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. Изначально планировалось, что трофей посетит 24 российских города, Пенза стала 25-м.