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20:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главный трофей ЧМ-2018 внепланово привезли в Пензу

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Тур кубка чемпионата мира в четверг сделал на несколько часов внеплановую остановку в Пензе, информирует ТАСС. Главный трофей мирового первенства в правительстве региона представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пенза станет тренировочной базой одной из команд - участниц турнира. Именно благодаря этому удалось убедить организаторов привезти главный футбольный трофей в этот город. Маршрут тура кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. Изначально планировалось, что трофей посетит 24 российских города, Пенза стала 25-м.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4621881

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