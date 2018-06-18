Главный тренер Японии: "В матче с Колумбией мы должны брать инициативу в свои руки"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино заявил, что его команда в матче чемпионата мира против Колумбии собирается играть первым номером. Встреча японцев и колумбийцев состоится 19 июня в Саранске. Для обеих команд это будет стартовая игра на турнире.

- Мы должны брать инициативу в свои руки, - цитирует "Р-Спорт" Нисино. - Соперник играет в атакующий футбол. Но вместо реакции на их ритм мы постараемся навязать им свой и взять инициативу в свои руки. Мы должны быть сосредоточены. Мы хорошая резвая команда и сможем посоревноваться с колумбийцами в скорости. И в плане работы с мячом мы тоже посоперничаем. Мы дисциплинированная, организованная команда. Если мои игроки покажут все, на что способны, то психологически мы будем в порядке.

На групповом этапе чемпионата мира японцам также предстоит сыграть со сборными Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

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