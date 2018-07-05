Главный тренер Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес назвал чемпионат мира в России лучшим в истории.

- Если сравнивать с прошлыми турнирами, думаю, что здесь все организовано лучше, особенно в плане безопасности. На мой взгляд, это вообще самый лучший турнир в истории, - сказал Табарес.



6 июля в Нижнем Новгороде уругвайцы проведут встречу 1/4 финала ЧМ-2018 против Франции.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

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