Главный тренер Швейцарии: "Все, что сделала Россия при подготовке к чемпионату мира – потрясающе"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отметил высокий уровень подготовки России к проведению чемпионата мира, а также рассказал, как команда готовится к следующим матчам группового этапа.

Напомним, швейцарцы играют в группе Е. Свой первый матч подопечные Петковича свели вничью с Бразилией (1:1). Впереди – встречи с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

- В Калининграде очень красиво, сумасшедшая поддержка. Думаю, что здесь будет много наших болельщиков, которые нас поддержат. Вообще, все, что сделала Россия при подготовке к чемпионату мира – потрясающе, - приводит "Р-Спорт" слова Петковича. - Командный дух у нас был на хорошем уровне, мы сделали хороший фундамент для группового этапа. Атмосфера в нашей команде не меняется, у нас целостная команда, и сейчас мы думаем о матче завтра. Фавориты ли мы завтра? Не знаю, мы всегда старались преуспевать и быть лучше наших соперников. Конечно, мы должны уважать нашего соперника. Сербы очень хороши, индивидуально выглядят здорово, но мы полностью уверены в своих силах.

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