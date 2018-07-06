Главный тренер Швеции: "Впервые на ЧМ встретимся с командой, с которой мы близки по уровню"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон накануне 1/4 финала чемпионата мира против Англии заявил, что впервые за четыре матча турнира скандинавам будет противостоять команда, равная по уровню. Встреча шведов и англичан пройдет 7 июля в Самаре.

- Я думаю, что мы впервые на этом чемпионате мира сыграем с командой, с которой мы близки по уровню. Но успех может прийти, только если мы уделим время разным факторам – мы должны атаковать, защищаться и совмещать действия во всех линиях, - цитирует "Р-Спорт" Андерссона. - Англичане очень сильны в атаке, у них есть Харри Кейн, который находится в прекрасной форме. Не знаю, воспринимают ли нас серьезно, но мы верим в себя. Мы не стараемся делать каких-то сюрпризов сопернику, просто мы последовательны.

Ранее на турнире шведы провели матчи против Кореи (0:1), Германии (1:2), Мексики (3:0) и Швейцарии (1:0).

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)