Главный тренер Швеции: "Система ВАР на ЧМ-2018 нуждается в доработке"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР), которая применяется в матчах чемпионата мира по футболу, не идеальна и нуждается в доработке. По его словам, ВАР эффективна при очевидных нарушениях, но при спорных моментах судьям требуется много времени для принятия решения, при этом они не всегда оказываются верными.

- Я позитивно отношусь к ВАР, она помогает принимать верные решения, но в нашем матче против команды Германии в эпизоде с неназначенным пенальти судья не воспользовался ВАР, когда, казалось, это было необходимо, я был этому очень удивлен, - цитирует ТАСС Андерссона. - Некоторые решения судей даже после обращения к VAR выглядят странными. В нашем матче с немцами, я думаю, был стопроцентный пенальти.

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