Главный тренер Швеции назвал поражение от немцев самым тяжелым результатом в карьере

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что поражение от Германии (1:2) на чемпионате мира в России является самым тяжелым результатом в его карьере.

- Сейчас внутри меня преобладают эмоции, хотя мы реализовали хорошие ходы и сыграли так, как мы и намеревались, - сказал Андерссон на пресс-конференции. - Забили изумительный гол, все это видели, а если бы мы получили пенальти на нападающем Маркусе Берге, мы были бы в состоянии лидировать еще увереннее.



Думаю, что немцы не создавали много шансов, мы хорошо оборонялись, я никого не обвиняю. Наверное, это самый тяжелый результат в моей карьере, ведь мы не набрали даже одного очка, но надежда умирает последней, к следующему матчу мы вернемся.

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