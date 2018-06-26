Главный тренер Швеции: "Есть уверенность в нашей команде"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон ответил на вопрос о судейских ошибках, а также заявил, что уверен в своей команде накануне решающего матча группового этапа чемпионата мира с Мексикой. Встреча команд пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

- Завтрашний матч действительно будет важным и решающим, но мы не хотим концентрироваться на ошибках, - приводит "Р-Спорт" слова Андерссона. - Мы должны просто сосредоточиться на подготовке к игре. У нас есть уверенность в нашей команде. Мы показали, что можем играть с чемпионами мира на протяжении всего матча, за исключением последних секунд (в матче второго тура шведы уступили Германии 1:2, пропустив на последних секундах. – Прим. "СЭ"). У нас есть все для того, чтобы обыграть сборную Мексики. Настрой серьезный, но и к сопернику относимся с уважением, у них очень хорошая команда и талантливые игроки.

Напомним, шведы занимают третье место в группе F с тремя набранными очками.

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