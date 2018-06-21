Главный тренер Сербии надеется на поддержку россиян в матче против Швейцарии

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич выразил надежду, что в матче чемпионата мира против Швейцарии российские болельщики поддержат его команду. Встреча команд пройдет в пятницу, 22 июня, в Самаре.

Напомним, в первом матче сербы переиграли Коста-Рику (1:0), а швейцарцы сыграли вничью с Бразилией (1:1).

- Я благодарю Россию за гостеприимство, наша команда чувствует себя тут очень хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Крстаича. - Также благодарю болельщиков и футболистов России, они нас все очень поддерживают. Ждем этого и завтра в матче со швейцарцами.

Сербия - Швейцария: текстовая трансляция 22 июня в 21.00 по московскому времени. Самара

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