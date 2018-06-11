Главный тренер Сербии: "Мы прибыли на братскую землю, рады играть в России"

Сборная Сербии прилетела в Калининград для участия в чемпионате мира-2018. Команда во время турнира будет тренироваться на учебно-тренировочной базе "Балтия" в Светлогорске.



- Мы прибыли на братскую землю, мы рады играть здесь в России, - заявил в интервью телеканалу "Россия 24" главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич. - Игроки максимально мотивированы, команда находится в хорошем игровом состоянии. Хочу сказать, спасибо всей Сербии за поддержку и напутствие. В России мы будем бороться за каждый матч во имя Сербии.



Сербия в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Санкт-Петербург) и Бразилией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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