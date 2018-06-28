Главный тренер Сенегала: "Мы не вышли в плей-офф потому, что не заслужили"

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что гордится своими игроками, но команда не заслужила выхода в плей-офф. Сегодня африканская команда уступила Колумбии (0:1) и не смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира, уступив вторую путевку Японии из-за большего количества желтых карточек.

- Таков футбол, мы не вышли в плей-офф из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь своей командой. Сборная Сенегала не вышла в плей-офф, потому что, видимо, не заслужила этого выхода. Такие правила, мы все им следуем, их надо уважать, - цитирует "Р-Спорт" Сиссе. - Конечно, нам бы хотелось пройти дальше, но если и вылететь, то иначе, а не из-за количества карточек. В первом тайме мы могли забить. Надо просто использовать свои моменты. Нам, к тому же, не дали пенальти, и я бы хотел получить разъяснения по ВАР. Во втором тайме мы контролировали игру в целом. Я разочарован, что мои игроки не смогли сыграть в плей-офф. Но у них хорошее будущее, я в этом уверен.

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