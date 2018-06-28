Главный тренер Сенегала: "Этот чемпионат мира – великолепная реклама для России"

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе отметил, что России удалось организовать великолепный чемпионат мира. Сегодня сенегальцы уступили Колумбии (0:1) и лишились шансов на плей-офф

- Чемпионат мира в России великолепный, - цитирует "Р-Спорт" Сиссе. - Я был на чемпионате мира в Японии (в 2002 году. – Прим. "СЭ") в качестве игрока, и должен сказать, что организация чемпионата в России просто отличная, как и люди, которые нам всегда помогали. Думаю, этот чемпионат мира является великолепной рекламой для России.

Напомним, сенегальцы набрали четыре очка и уступили Японии, у которой также четыре балла, из-за большего количества карточек.

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