Главный тренер сборной Японии: "Некоторые из наших игроков были шокированы землетрясением"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино заявил, что землетрясение, произошедшее в Осаке в понедельник, может психологически сказаться на его игроках в преддверии первого матча на чемпионате мира в России против Колумбии.

В северной части префектуры Осака утром в понедельник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. К настоящему времени подтверждена гибель трех человек, в том числе 9-летней девочки. Пострадали 358 человек.

Во вторник сборные Колумбии и Японии проведут матч группового этапа ЧМ-2018 в Саранске.

– Вчера в Осаке произошло большое землетрясение, и некоторые из наших игроков были шокированы этим инцидентом, – цитирует Нисино "РИА Новости". – Они беспокоились о своих родственниках, на некоторых все произошедшее повлияло психологически. Это то, о чем я беспокоюсь сейчас. Но среди моих сотрудников, тренерского штаба мы проводим консультации и стараемся успокоить игроков.

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