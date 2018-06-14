Главный тренер сборной Уругвая: "На один наш талант у Бразилии и Аргентины рождается по 20! Поэтому очень ценим каждого"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу чемпионата мира против Египта, высоко оценил готовность своей команды.



- Я в четвертый раз приехал тренером на чемпионат мира. Конечно, мне немного грустно, что время так быстро пролетело. Даже сам футбол кардинально изменился. С другой стороны, я невероятно горд.

У нас всего три миллиона человек населения. И на одного нашего большого таланта у Бразилии и Аргентины рождается по 20! Поэтому очень ценим каждого.



Сегодня я с гордостью могу сказать, что у нас прекрасная команда, в том числе ментально. Сборная Уругвая сплоченный, дружный коллектив. Мы постарались грамотно выстроить подготовку. В том числе чтобы успели отдохнуть те игроки, которые много выступали за свои клубы в европейских чемпионатах.



Я много лет знаю Эктора Купера. Еще с тех времен когда я тренировал "Боку Хуниорс", а Эктор еще играл сам. Сейчас мы изучили игру Египта, тренер там проделал огромную работу. Но приехали на чемпионат мира с определенными амбициями. Человек я скромный, поэтому просто скажу, что мы постараемся навязать сопернику свою игру. Вне зависимости от того, сыграет ли Салах.



Чемпионат мира всегда полон неожиданностей, в том числе поэтому мы с огромным уважением относимся к соперникам. После жеребьевки наши журналисты в один голос кричали о выходе в четвертьфинал, но это же не легкая прогулка в парке! Нам никто ничего не гарантирует. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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