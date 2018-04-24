Главный тренер сборной Швеции: "Если Ибрагимович хочет попасть на ЧМ-2018, пусть звонит мне"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович должен выйти с ним на связь, если хочет сыграть за национальную команду на чемпионате мира-2018. Форвард завершил международную карьеру после вылета команды с чемпионата Европы-2016.

Ранее Андерссон заявлял, что 36-летний ветеран не входит в его планы на турнир, который пройдет в России.

Златан Ибрагимович: "Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира"

- Для меня предельно ясно, что если ты завершил карьеру в сборной, как это сделал Златан после чемпионата Европы, значит ты ее завершил, - цитирует Kicker Андерссона. - Если ты потерял драйв и не хочещь проводить 40-50 дней в году со сборной, предпочитаешь уделять это время семье, я уважаю это.

Если он передумал, пусть позвонит мне и скажет: "Я хочу сыграть на чемпионате мира". Тогда мы сядем и обсудим, что это будет значить, что мы сделаем и как будем играть. На данный момент все это - спекуляции.

Все просто, если хочешь быть в сборной, тебе нужно позвонить мне.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Швеции в группе F сыграет с Кореей (18 июня, Нижний Новгород), Германией (23 июня, Сочи) и Мексикой (27 июня, Казань).