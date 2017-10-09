Главный тренер сборной Шотландии объяснил невыход на чемпионат мира генетикой

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стрэчен объяснил, почему национальная команда не могла пробиться на чемпионат мира в России. Шотландцы в своей группе заняли третье место.

– Мы просто позади в генетическом плане, – цитирует Страчана Sky Sports. – В отборочной компании мы самая низкорослая команда, не считая Испании. В последнем матче со словенцами (2:2) нам нужны были игроки, чтобы бороться в воздухе, которые могли бы использовать физические данный, в том числе и при стандартных положениях. Но в итоге соперник дважды поразил наши ворота. Мы не можем изменить генетику.