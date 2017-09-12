Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за пьяное вождение

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает Scottish Sun. 48-летний специалист был задержан полицией на окраине Эдинбурга в воскресенье ночью.

10 октября О'Нил должен будет явиться в суд, чтобы дать показания. Напомним, что тренер работает с национальной командой с 2012 года. В турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира-2018 команда идет на втором месте с 19 очками в активе и отстает от Германии на 5 баллов.