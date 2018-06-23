Главный тренер сборной Сенегала: "Не считаю себя секс-символом"

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе признался, что приятно удивлен мнением российских болельщиц о своем внешнем виде. Ранее многие девушки признали специалиста секс-символом чемпионата мира, увидев, как тот празднует гол.

- Я приятно удивлен, что девушки меня любят, - цитирует ТАСС Сиссе. - Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много.

Сборная Сенегала выступает в группе H. Ей предстоит сыграть против Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

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