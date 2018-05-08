Главный тренер сборной Саудовской Аравии: "Мы нацелены на первую игру с Россией"

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци отметил, что команда серьезно готовится к первой игре на чемпионате мира против команды России. По его словам, еще есть время до начала турнира.

- Мы начали сбор в январе, затем в феврале был еще один сбор в Марбелье, - цитирует Пицци Reuters. -Последний у нас будет в Швейцарии. Мы нацелены на первую игру с Россией. Для этого много работаем. Еще есть время для подготовки к чемпионату мира. Мы начали 25 апреля, и у нас почти два месяца перед турниром, поэтому мы очень довольны.