Главный тренер сборной Перу не смог сдержать слез после выхода на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека после победы над Новой Зеландией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2018​ не смог сдержать слез. 59-летний аргентинец со слезами на глазах поздравлял своих подопечных с выходом на мировое первенство. Перуанцы впервые за 36 лет пробились в финальную стадию чемпионата мира.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //

Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018 //

Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро //

Президент Перу: "Воины сборной Перу подарили радость всей стране" //

Рикардо Гарека: "Работа психолога сборной Перу очень важна"