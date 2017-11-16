09:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Перу не смог сдержать слез после выхода на ЧМ-2018


Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека после победы над Новой Зеландией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2018​ не смог сдержать слез. 59-летний аргентинец со слезами на глазах поздравлял своих подопечных с выходом на мировое первенство. Перуанцы впервые за 36 лет пробились в финальную стадию чемпионата мира.

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