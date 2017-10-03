Главный тренер сборной Перу: "Маловероятно, что будем персонально опекать Месси"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины отметил, что его команда не собирается персонально опекать форварда соперника Лионеля Месси. Он также считает привилегией выступать против команды, в составе которой играют лучшие футболисты мира.

– Мы обычно не осуществляем персональную опеку соперников. Так что маловероятно, что мы будем играть так против Месси, – приводит Ole слова Гареки. – Конечно, мастерство Месси обсуждению не подлежит. Он вызывает восхищение. Считаю привилегией выступление против команды, в составе которой играют лучшие футболисты мира. Это нечто важное для нашей команды.

Матч Аргентина – Перу состоится 6 октября и начнется в 02.30 по московскому времени.