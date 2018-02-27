Главный тренер сборной Панамы: "У нас есть шансы выйти в плей-офф чемпионата мира-2018"

Главный тренер сборной Панамы Эдгар Карвахаль отметил, что России по силам выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Специалист также добавил, что ему нравится находиться в России.

– Я впервые в России и очень рад, что приехал сюда по такому поводу (27-28 февраля в Сочи проходит семинар сборных-участниц чемпионата мира). Я исполнил свою мечту – стать частью чемпионата мира, – цитирует ТАСС Карвахаля. – Мы проделали очень большую работу, чтобы пробиться на турнир, но теперь я хочу осуществить следующую мечту – выйти из группы. И я думаю, у нас есть шансы.

В России проделали огромную работу для организации турнира. Мне нравится здесь, думаю, что Россия – страна, которая способна провести чемпионат мира на очень хорошем уровне.

К сожалению, мы не владеем информацией о том, в каком состоянии сборная России подходит к домашнему турниру, но обычно это хорошая команда, против которой трудно играть. Мы знаем состав всех групп, думаю, вам по силам как минимум выйти в следующую стадию.

Напомним, что сборная Панамы сыграет на чемпионате мира в группе G с командами Англии, Бельгии и Туниса.