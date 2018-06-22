Главный тренер сборной Нигерии Рор: "Я очень люблю сборную Исландии"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор отметил, что ему нравится игра национальной команды Исландии, но ему удалось правильно подготовить своих подопечных к игре. Нигерийцы во втором туре группового турнира чемпионата мира-2018 победили Исландию 2:0, оба мяча забил Ахмед Муса.

- Во втором тайме была совсем другая команда. Я хочу поблагодарить команду Исландии за честную борьбу, - цитирует "Р-Спорт" Рора. - Я очень люблю эту команду. У нас была изменена стратегия. Виктор Мозес играл там, где играет в "Челси", мы выбрали схему 3-5-2. Во втором тайме у нас было много пространства, а ключ к победе заключался в наших контратаках, мы переиграли соперника на скорости.

Против Аргентины у нас будет последний матч в группе, победитель выйдет в плей-офф. Мы будем играть на победу. В Краснодаре мы их уже обыгрывали в товарищеском матче 4:2. Правда, тогда не играл Лионель Месси. Моя команда очень скромная, солидарная, бойцовская.

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