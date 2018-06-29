Главный тренер сборной Нигерии отметил 65-летие в Ессентуках

Главный тренер сборной Нигерии, которая во время чемпионата мира три недели тренировалась в Ессентуках, Гернот Рор отметил свое 65-летие в городе-курорте, информирует пресс-служба администрации города. Команда не смогла выйти в плей-офф и в пятницу покинула базу.

На встречу перед отъездом приехал министр физкультуры и спорта края Роман Марков и глава города Ессентуки Александр Некристов.

- В Ессентуках нам понравилось, здесь очень доброжелательные и приветливые люди, прекрасная природа, минеральные источники,- отметил Рор.

В честь 65-летия глава Ессентуков вручил ему папаху и коллекционный кинжал с пожеланиями дальнейших спортивных побед. Команда Нигерии подарила ему "счастливый" мяч, два раза побывавший в воротах сборной Исландии на волгоградском матче с автографами команды.

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