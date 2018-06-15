Главный тренер сборной Нигерии: "Мы не опасаемся никакого расизма на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор отметил, что команда не опасается проявлений расизма на чемпионате мира в России.

16 июня нигерийцы проведут первый матч на турнире - против команды Хорватии. Встреча пройдет в Калининграде и начнется в 22.00 по московскому времени.

- Уверен, что никакой дискриминации завтра не будет, мы хорошо знакомы с Россией - играли здесь в Краснодаре зимой. Все было прекрасно, - цитирует ТАСС Рора. - И сейчас, нас встречают прекрасно и даже болеют за нас. Возможно, это потому, что у нас есть игроки, связанные с Россией, но мы не опасаемся никакого расизма.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Нигерия - Хорватия