Главный тренер сборной Мексики защитил игроков, которые устроили вечеринку с проститутками

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио не видит проблемы в том, что некоторые футболисты его команды устроили вечеринку. Как стало известно СМИ, восемь игроков после товарищеского матча с Шотландией (1:0) устроили вечеринку, пригласив 30 проституток.

– Это было их свободное время, – цитирует Le Figaro Осорио. – Они заслужили свободное время. Ребята 19 дней провели с предельной концентрацией, мы усердно и мощно готовились к турниру. Надеюсь, что следующий месяц будем работать с такой же отдачей.