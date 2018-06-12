Главный тренер сборной Мексики обсудил с игроками историю про вечеринку с проститутками

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио отметил, что разобрался с игроками, которые устроили вечеринку с 30 проститутками после товарищеского матча с Шотландией. Он не стал критиковать своих подопечных.

– Мы прояснили ситуацию, это было полезно, потому что сами игроки изъявили инициативу, – цитирует AFP Осорио. – Я вижу сильную команду, мы многое обсудили. Не только это. Все люди могут делать и хорошее, и плохое. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за решения, которые принимаем.