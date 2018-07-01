18:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Мексики: "Бразилия - сильнейшая команда мира"


Главный тренер сборной Мексики  Хуан Карлос Осорио заявил, что считает Бразилию самой сильной командой в мире. Завтра мексиканцы встретятся с бразильцами в матче 1/8 финала чемпионата мира

Надеюсь, что мы сможем противостоять Бразилии - одной из лучших, я бы даже сказал, самой сильной на нынешний момент сборной в мире, - цитирует РИА Новости Осорио. - Мы должны доставить проблемы их обороне, и у нас есть для этого достаточно навыков и хороших игроков. Надеюсь ребята справятся с давлением.

Бразилия - Мексика

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180701/1138809896.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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