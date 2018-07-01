Главный тренер сборной Мексики: "Бразилия - сильнейшая команда мира"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что считает Бразилию самой сильной командой в мире. Завтра мексиканцы встретятся с бразильцами в матче 1/8 финала чемпионата мира.

- Надеюсь, что мы сможем противостоять Бразилии - одной из лучших, я бы даже сказал, самой сильной на нынешний момент сборной в мире, - цитирует РИА Новости Осорио. - Мы должны доставить проблемы их обороне, и у нас есть для этого достаточно навыков и хороших игроков. Надеюсь ребята справятся с давлением.

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