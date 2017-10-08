Главный тренер сборной Коста-Рики: "Теперь нам нужно повторить успех ЧМ-2014 и даже улучшить его"

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Гондураса (1:1) отметил, что это один из лучших дней в его жизни. Он также добавил, что теперь его команде нужно как минимум повторить успех прошлого мирового первенства, когда костариканцы вышли в четвертьфинал турнира и проиграли Голландии.

Напомним, что сборная Коста-Рики обеспечила себе второе место в турнирной таблице и завоевала право выступить на ЧМ-2018.

– Это один из лучших дней в моей жизни. Руководить национальной командой – это огромная ответственность перед страной, у команды была тяжелая задача, но она выполнена, – приводит Reuters слова Рамиреса. – Теперь необходимо повторить успех чемпионата мира-2014 и возможно даже улучшить свой результат.