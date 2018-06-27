Главный тренер сборной Кореи: "В Германии посчитали, что легко нас победят"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен поделился эмоциями после победы над Германией в групповом турнире чемпионата мира-2018 (2:0). Победа вывела в плей-офф сборные Швеции и Мексики. Шведы победили в параллельной встрече мексиканцев 3:0.

- Сборная Мексики очень сильная. Тренер Осорио – очень хорош. Мы видели, что их стратегия меняется в каждом матче, - сказал Син Тхэ Ен. - Я слышал, что они проигрывали 0:3. Я не знаю, как они играли, но думаю, что это скажется на их следующем матче.

- Вчера вы давали только один шанс на победу над Германии. Сейчас вы выбили чемпионов. Что вы чувствуете?

- Я счастлив, но опустошен. Я сказал своим игрокам, что нужно бороться до конца. Германия чемпион, они лидеры рейтинга. Думаю, что они посчитали, что легко нас победят. Я подумал, что мы могли бы этим воспользоваться. В итоге попали не в бровь, а в глаз. (Артур ЕНИКЕЕВ)