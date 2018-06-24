Главный тренер сборной Кореи узнал на трибунах в Ростове старого друга

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен после матча с Мексикой (1:2) увидел на трибуне стадиона "Ростов Арена" знакомое лицо. Это оказался ветеран "Ростсельмаша" Геннадий Степушкин, с которым Син Тхэ Ен играл вместе за корейский "Соннам" и даже завоевал Кубок чемпионов Азии.

Старые друзья тепло друг друга поприветствовали и немного пообщались.

- Потрясающие впечатления! – рассказал Степушкин "СЭ". – Когда увиделись, я так обрадовался! С 97 года не встречались. Было приятно, что Син Тхэ Ен так отреагировал, даже несмотря на поражение. К сожалению, долго побеседовать не получились. Но обязательно найдемся. Кое-что по-корейски еще помню! Настроен поехать в Корею, встретимся и с Сарычевым, который очень мне помогал, и с Син Тхэ Еном.

Степушкин выступал за команды "Ростсельмаш", "Днепр", СКА, "Соннам" (Корея), "Арминия" (Германия). В 1997 году признавался лучшим защитником Азии. Ныне работает тренером в Ростове-на-Дону. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)