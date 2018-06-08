19:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Испании о базе в Краснодаре: "Мы очень довольны"


Главный тренер сборной Испании  Хулен Лопетеги сообщил, что доволен состоянием базы в Краснодаре. Вчера испанская команда прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Она будет располагаться на базе академии "Краснодара".

Мы очень довольны, это очень хорошая академия, - цитирует Лопетеги ТАСС. - Не только инфраструктура, но и как ее для нас подготовили. Мы очень довольны.

В рамках группового этапа чемпионата мира сборная Испании сыграет против команд Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5277376

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