Главный тренер сборной Ирана раскритиковал систему ВАР

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош заявил, что система ВАР мешает болельщикам смотреть футбол. Он подчеркнул, что из-за применения этой технологии люди на трибунах не понимают, по каким правилам ведется игра.

- Футбол принадлежит людям, - приводит слова Кейроша Reuters. - Но мы видим, что несколько человек принимают решения за кулисами, а все остальные не понимают, что происходит. Игра должна быть ясной, поэтому люди заслуживают того, чтобы знать ее правила.

Напомним, что ВАР впервые в истории используется на чемпионате мира. Турнир проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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