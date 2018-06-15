Главный тренер сборной Хорватии: "В Калининграде идеальные условия, качество поля – просто фантастика"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что команда и тренерский состав впечатлены условиями в Калининграде, где 16 июня хорваты стартуют на чемпионате мира матчем с Нигерией.

- Мы посмотрели Калининград, посмотрели стадион. Здесь идеальные условия, а качество поля – просто фантастическое, - приводит "Р-Спорт" слова Далича. - Мы очень довольны, что в городе много хорватских болельщиков, мы должны оправдать их надежды. Против нигерийцев надо сыграть в своем стиле, будем приспосабливаться к молодым нигерийцам. Первый чемпионат мира? Да, меня ждет дебют на чемпионате мира, это очень важная игра для меня. Раньше я болел за сборную Хорватии, а сейчас тренирую. Но я не боюсь, у меня за плечами 12 лет опыта. У меня отличный состав, очень сильное поколение игроков. Удача бы нам не помешала, но я знаю, что мы готовы.

Хорватам на групповом этапе чемпионата мира, кроме нигерийцев, предстоит встретиться с командами Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).