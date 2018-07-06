18:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Хорватии рассказал, в какой футбол играет Россия


Главный тренер сборной Хорватии  Златко Далич считает, что матч 1/4 финала чемпионата мира против России не будет похож ни на один из тех, который его команда уже провела на этом турнире.

- Это будет совершенно новая, другая игра. На карту поставлено многое. Победа важна для каждой команды. Мы на этом турнире сыграли четыре матча. Каждый соперник играл по-своему. И Россия явно тоже сыграет по-другому. Если вы выходите в четвертьфинал, выбив Испанию, значит, у вас отличная команда. Стиль России? Длинные передачи, контратаки. Но мы должны сыграть в свой футбол. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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