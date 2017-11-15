Главный тренер сборной Дании: "Спасибо Ирландии за то, что на матч с нами они выбрали тактику с двумя форвардами"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после ответного стыкового матча чемпионата мира-2018 против Ирландии (5:1) подчеркнул, что его команда действовала намного эффективнее, чем в первой встрече (0:0). Отметим, что эта победа позволила датчанам выйти в финальную стадию ЧМ в России.

– Это было потрясающе, особенно если учесть, что мы пропустили первыми в дебюте встречи, – цитирует Independent Харейде. – Ирландцы пытались играть агрессивно и даже смогли забить быстрый гол, но мы сегодня действовали намного эффективнее, чем в первом матче.

В Ирландии очень трудно играть, потому что они действуют компактно и хорошо защищаются. Пять забитых голов в их ворота – это что-то невероятное и происходит нечасто. Я был удивлен тем, что они решили сыграть с двумя форвардами – это предоставило свободу в полузащите для Эриксена.

В первом матче они хорошо блокировали Кристиана, но я хочу поблагодарить Ирландию за то, что во второй встрече они предоставили нам пространство. Эриксен сегодня сыграл фантастически, когда он получает мяч, то обязательно будет опасный момент. Думаю, в этом заключалась ключевая разница между командами.

Напомним, Дания стала 30-м участником турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция.