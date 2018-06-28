Главный тренер сборной Бразилии снимает стресс алкоголем

Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча группового трунира чемпионата мира-2018 против Сербии (0:2) отметил, что позволит себе немного выпить, чтобы снять напряжение. 57-летний специалист предпочитает традиционный бразильский коктейль кайпиринью.

- Почему вы были так хладнокровны? И готовы ли вы к 1/8 финала? - вопросы Тите.

- Кайпиринью одну сегодня себе позволю точно - это помогает (Улыбается.) Вы должны чувствовать команду, если она нервничает, ее следует успокоить. Нам есть куда расти, хотя первая задача выполнена, и Бразилия прилично прибавила с первого матча.

Сборная Бразилии заняла первое место в группе с 7-ю очками. Команда в 1/8 финала встретится с Мексикой. Игра состоится 2 июня в Самаре.

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