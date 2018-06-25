Главный тренер Исландии: "Организация чемпионата мира в России на высшем уровне, десять баллов из десяти"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон заявил, что команда навсегда сохранит хорошие воспоминания о прекрасно организованном чемпионате мира в России. На время турнира исландцы обосновались в Геленджике.

- Пребывание в России проходит у нас прекрасно, - приводит ТАСС слова Халльгримссона. - Организация чемпионата мира здесь на высшем уровне, десять баллов по десятибалльной оценке. Нас очень радушно везде встречают, оказывают всевозможную помощь. Здесь все прекрасно работает, это я говорю со всей честностью. Если мы не пробьемся в плей-офф, то поедем домой, навсегда сохранив очень хорошие воспоминания о России и россиянах.

После двух игр группового этапа исландцы занимают третье место с одним набранным очком и все еще не потеряли шансы на выхо в 1/8 чемпионата мира. Решающая игра против Хорватии пройдет 26 июня в Ростове.

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