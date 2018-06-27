Главный тренер Исландии гордится своими игроками, несмотря на вылет с ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон после поражения от Хорватии в матче чемпионата мира-2018​ (1:2) признался, что гордится своими игроками. Также он прздравил хорватов с победой.

– То, что сделали в последние годы, 6 лет, мы нашли свое лицо, лицо национальной сборной, свой стиль в футболе, сформировался почерк, оптимальная среда для взаимодействия, - цитирует ТАСС Халльгримссона. - Все игроки понимают, как мы играем.

Я хотел бы поздравить хорватов с победой, они великолепно сыграли во всем турнире, мы желаем им успеха. Такое качество игры очень далеко может их привести. Мы ожидали такого матча, мы знали, что они будут больше владеть мячом, чем мы.

Я горжусь тем, как показали себя мои ребята, горжусь их характером. Они настоящие бойцы. У нас была возможность выйти в плей-офф. Тем не менее мы разочарованы. Хорваты играли качественно, поэтому нам приходилось идти на риск, который не всегда был просчитан.

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