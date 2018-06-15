Главный тренер Исландии: "Было бы несправедливо назначить кого-то охранять Месси персонально"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Аргентины отметил, что против нападающего Лионеля Месси не будет использоваться персональная опека.

- Четвертьфинал на чемпионате Европы для Исландии назвали чудом. Сегодня у вас команда еще сильнее, чем два года назад? И как будете справляться с Месси?

- Во-первых, это действительно было чудо, что мы так далеко прошли. По-моему, команда последние четыре года выступала очень стабильно. Мы плюс-минус двадцатые в рейтинге ФИФА, побеждали в важных матчах, заняли первое место в группе в отборочном турнире. Заслужили сюда приехать. То, что мы попали сюда – это не чудо!

Что же касается Месси, у меня нет волшебных формул. Я попробую все, что только можно сделать. Но он всегда забивает, ведь один из лучших игроков мира. Что ж, будем играть как единая команда. Было бы несправедливо назначить кого-то охранять Месси персонально. Просто несправедливо! (Михаил ГОНЧАРОВ)

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