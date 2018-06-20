Главный тренер Дании: "На чемпионате мире слабые команды оказались не такими слабыми, а фавориты теряют очки"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде заявил, что предстоящий матч чемпионата мира против Австралии будет непростым, поскольку на турнире нет слабых команд и даже фавориты играют вничью или проигрывают.

Напомним, что свой первый на мировом первенстве матч датчане выиграли, переиграв Перу со счетом 1:0.

- Нам нужно выиграть и выйти из группы, но легко сказать, а трудно сделать, - приводит ТАСС слова Харейде. - 32 команды со всего мира собрались здесь, слабые команды оказались не такими слабыми, а фавориты проигрывают или играют вничью. Футбол развивается, все команды научились хорошо играть, все дисциплинированы. Австралия хорошо играет с новым тренером, завтра будет непростая игра. В матче с перуанцами мы поняли, что противник очень сильный, это сбило нас немного, но теперь мы готовы к Австралии, надо подготовиться психологически. Когда игры идут одна за одной, нет возможности отдохнуть, поэтому завтра выиграет та команда, у которой психология окажется сильнее.

Матч датчан и австралийцев пройдет 21 июня в Самаре.