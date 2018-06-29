Главный тренер Бельгии остался недоволен игрой Янузая, забившего гол Англии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что остался недоволен действиями полузащитника команды Аднана Янузая в матче против Англии (1:0). В этой встреча Янузай забил единственный гол.

- Честно говоря, у меня вчера сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче против команды Англии, - цитирует ТАСС Мартинеса. - За 86 минут игрового времени с одной стороны он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, с другой - он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой, но надеюсь, что я все же ошибаюсь. Например, тот же Миши Батшуайи постоянно рвался вперед и старался обострять.

Напомним, бельгийцы, обыграв англичан, заняли первое место в группе.

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