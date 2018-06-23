Главный скандал ЧМ-2018. Как аргентинцы избивали хорвата

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

Во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 между Аргентиной Хорватией (0:3) в подтрибунном помещении произошел скандальный инцидент.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Прямо во время матча несколько аргентинцев избивали хорватского болельщика. Драку удалось остановить нескольким стюардам и проходившим мимо любителям футбола

Аргентинские болельщики избили хорвата во время матча ЧМ-2018.

Аргентинские болельщики избили хорвата во время матча ЧМ-2018.

Аргентинские болельщики избили хорвата во время матча ЧМ-2018.

ЧТО ГОВОРЯТ ХОРВАТЫ

Свое мнение по поводу инцидента в Нижнем Новгороде "СЭ" высказал журналист выходящего в Осиеке издания Glas Slavonije Крешимир Лачкович. Во время игры в подтрибунных помещениях несколько аргентинцев избили болельщика балканской сборной.

- Наверное, аргентинцы были очень злы, к тому же, видимо, свое дело сделали пиво и водка, - сказал Лачкович. – Когда на матче собирается 40 тысяч зрителей, то среди нормальных людей могут оказаться пять или десять ненормальных. Не знаю, что происходило до драки, но российские секьюрити очень быстро прекратили это безобразие, сработали профессионально. Молодцы! (Вячеслав КОРОТКИН)

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