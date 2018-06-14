Главный редактор RT - о встрече Путина и Моуринью: "Познакомили хорошего человека с хорошим человеком"

Президент РФ Владимир Путин познакомился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, об этом в своем Твиттере сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Португальский специалист присоединился к RT на время чемпионата мира-2018.

- Познакомили хорошего человека с хорошим человеком, - написал Моуринью.

Познакомили хорошего человека с хорошим человеком. pic.twitter.com/Es9DNF8MfK – Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 июня 2018 г.

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