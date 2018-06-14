21:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главный редактор RT - о встрече Путина и Моуринью: "Познакомили хорошего человека с хорошим человеком"


Президент РФ Владимир Путин познакомился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, об этом в своем Твиттере сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Португальский специалист присоединился к RT на время чемпионата мира-2018

- Познакомили хорошего человека с хорошим человеком, - написал Моуринью. 

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