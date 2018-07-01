"Главное - получить удовольствие". Хаит дал совет игрокам сборной России

Известный актер Ростислав Хаит заявил, что сборная России должна играть в свое удовольствие в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча состоится в 17:00 на московском стадионе "Лужники".

- Нужно выходить и получать удовольствие, - сказал Хаит "СЭ". - Работа уже была сделана. Сейчас нужно будет просто получать удовольствие от игры - это единственное, что сможет помочь команде.

Он добавил, что поддерживает главного тренера Станислава Черчесова в выборе тактики на этот матч, а также не сильно расстроится, если российская сборная проиграет с крупным счетом.

- Я совершенно не удивлюсь поражению со счетом 0:5, ведь два выигранных матча на групповом этапе - это максимальный результат для нашей сборной, - сказал Хаит. (Сергей ЕГОРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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