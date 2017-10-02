Главгосэкспертиза: "Проект стадиона "Санкт-Петербург" не предполагал проблем с выкатным полем"

Начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов сообщил, что запроектированные сооружения не должны были помешать полноценной работе стадиона "Санкт-Петербург", в том числе и выкатному полю. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил о предварительном принятии решения перенести медиацентр, расположение которого мешало выкатному полю. Работа оценивается в 400 миллионов рублей.

- Согласно проектной документации, запроектированные сооружения не должны были помешать полноценному функционированию стадиона. Проблемы могли возникнуть на стадии реализации проекта, - приводит "Р-Спорт" слова Манылов со ссылкой на релиз ведомства. - Основная работа Главгосэкспертизы России, связанная с рассмотрением проектно-сметной документации по объектам, возводимым к чемпионату мира по футболу, уже завершена, но необходимая корректировка еще идет, эксперты работают. Безусловно, если к нам поступит откорректированная документация, мы ее рассмотрим, но сейчас было бы некорректным утверждать, что в проекте имели место неправильно принятые ранее решения. Мы полностью исключаем такую возможность.

Напомним, во время чемпионата мира 2018 года стадион "Санкт-Петербург" примет 7 матчей турнира, включая одну игру 1/8 финала, полуфинал, а также матч за третье место мирового первенства.