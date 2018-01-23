Главгосэкспертиза одобрила обновленные проекты двух стадионов ЧМ-2018

Главгосэкспертиза одобрила обновленные проекты стадионов чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, сообщает РИА "Новости". В Нижнем Новгороде были уточнены решения по требованиям ФИФА в части зонирования и функционального назначения отдельных помещений, пересмотрены некоторые архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технические решения систем инженерного обеспечения.

В Ростове-на-Дону в проект были внесены изменения в отдельные конструктивные решения для уточнения архитектурно-планировочных решений и планировки предприятий питания и медицинских помещений стадиона по требованиям ФИФА, доработан план мероприятий по обеспечению пожарной и промышленной безопасности и антитеррористической защите.

"Нижний Новгород" примет матчи группового турнира ЧМ-2018 Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), встречу 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

"Ростов-Арена" примет игры Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня) и поединок 1/8 финала (2 июля).