Глава Южной Осетии Бибилов посетит матч открытия и финал чемпионата мира

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов планирует посетить матч открытия чемпионата мира-2018, а также финальный матч первенства планеты. Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля в 12 городах страны.

– Я планирую быть на открытии чемпионата мира, игре открытия и на финале. Я люблю футбол и очень рад, что чемпионат проходит в России, – цитируют "Известия" Бибилова. – Собираюсь посетить это знаменательное спортивное событие. Я всегда болею за сборную России. На ЧМ мне как осетину будет приятно видеть в команде своих соотечественников, приглашенных в сборную, и, конечно, главного тренера Станислава Черчесова.

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