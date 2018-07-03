Глава Всероссийского объединения болельщиков призывает депортировать англичан, осквернивших памятник Федору Черенкову

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал поступок фанатов сборной Англии, осквернивших памятник Федору Черенкову перед матчем чемпионата мира-2018 против Колумбии. Они написали на нем красной краской слово ENGLAND.

- В принципе, английские болельщики никогда не были ангелами, - сказал Шпрыгин. - Однако этот поступок совершили не все англичане, которые находятся сейчас в России, а предельно узкая группа лиц. Конечно, это сделано не от большого ума и не с целью осквернить памятник. Возможно, они даже и не знали, чей этот памятник, и какой иконой этот футболист является для многих болельщиков

Это такая же пьяная идиотская выходка, как салюты Гитлеру в Волгограде. Это из той же серии - когда люди напиваются, и у них отключается мозг. ВОБ, конечно, не одобряет подобные действия.

Надеемся, что правоохранительные органы разберутся, виновники будут установлены и депортированы из России, как это было с англичанами, которые отличились в Волгограде. Надеюсь, памятник уже к утру восстановят.

В любом случае, думаю, такой инцидент не омрачит впечатления в целом от чемпионата мира в нашей стране. Ведь по большому счету, даже по сравнению с тем, что было два года назад во Франции, в России практически все идеально, не зафиксировано нарушений. Осталось всего 8 игр, но зато каких. Большинство матчей позади, все прошло спокойно.

Наш чемпионат мира уже войдет в историю как один из самых лучших. Конечно, подобные инциденты происходят. Но в отличие от английских СМИ, которые ищут и выхватывают любой повод, чтобы обмазать русских грязью, я считаю, что не нужно судить обо всех англичанах по одному поступку.

Все это сделали какие-то пьяные идиоты, которые не совсем дружат с головой. Их, конечно, нужно депортировать из страны.(Виталий АЙРАПЕТОВ)